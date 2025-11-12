El Brent y el Texas caen alrededor del 4 % tras mantener la OPEP su previsión de consumo

Según el Informe Mensual del Mercado del Petróleo de octubre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicado hoy, se mantiene su previsión de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025 sin cambios en 1,3 millones de barriles por día (mb/d), con una demanda total proyectada de 105,1 mb/d.

Asimismo, el mundo consumirá el próximo año 106,52 millones de barriles de petróleos diarios (mbd), un 1,31 % más que en 2025, según la previsión hecha este miércoles por la OPEP, que mantiene sin cambios un cálculo basado en lo que considera un esperado "robusto" crecimiento de la economía.

La OPEP argumenta que las tensiones derivadas de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, se han rebajado debido a los acuerdos con socios como el Reino Unido, la Unión Europea o Japón, así como por la tregua comercial de un año alcanzada entre Estados Unidos y China.

A las 17.25 GMT, el precio del crudo Brent bajaba el 3,73 %, hasta 62,73 dólares, mientras que el Texas Intermediate cedía el 4,13 %, hasta 58,52 euros.

Según los analistas de XTB, el aspecto más importante del informe, en el contexto de la situación actual del mercado, es la oferta de petróleo.

La OPEP señala un crecimiento significativo y estable de la producción petrolera en los países no pertenecientes a la organización, y apunta que EE.UU., lidera la clasificación, con un aumento medio de la producción de 22,07 millones de barriles de petróleo en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 300.000 barriles diarios.

Sin embargo, se prevé un ligero descenso de la producción en el cuarto trimestre de 2025. También se registran aumentos significativos en América Latina, principalmente en Brasil y Argentina.

El pasado 2 de noviembre, los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta de petróleo en 137.000 barriles diarios (bd), argumentándolo también en una perspectiva económica global estable. EFEmlm/may-jg/rcf