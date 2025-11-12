El Consejo de Europa pide "esfuerzos adicionales" para luchar contra la trata en Rumanía

Así se desprende de un informe publicado este miércoles por el Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA), que evaluó las medidas tomadas por Rumanía desde 2021 para impedir que las personas vulnerables sigan siendo víctimas de esta práctica.

Entre ellas, el grupo reclama una mayor "protección" de los grupos vulnerables, una mejor "identificación" y "asistencia" de las víctimas y más "sanciones" a traficantes.

Entre los grupos más vulnerables, la GRETA destaca "la comunidad romaní" y los niños tanto "internados" como "indigentes", por lo que subrayó la necesidad de que las autoridades rumanas "aumenten los recursos de servicios de protección de la infancia" y que "pongan en práctica las medidas y los programas" destinados a dar apoyo a estos grupos.

Además, denuncia las "graves lagunas" presentes en la protección de personas dependientes que viven en centros de acogida, y solicita "controles regulares, efectivos e independientes" de estos espacios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El GRETA también advierte de que, aunque la mayoría de las víctimas de la trata en Rumanía son nacionales, el país se está convirtiendo "cada vez más" en un destino para víctimas procedentes principalmente del Reino Unido, de Alemania, Italia, Francia y España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A esto, añade que un número creciente de trabajadores inmigrantes, particularmente aquellos procedentes del sur de Asia, muestran una vulnerabilidad "exacerbada" por "barreras lingüísticas, prácticas de contratación engañosas y una protección inadecuada", por lo que instan a crear un "dispositivo de acreditación de las agencias de contratación involucradas" y a "vigilar las falsas ofertas de empleo en línea".

Entre 2020 y 2024, las autoridades rumanas identificaron 2.662 víctimas de la trata, un 81 % de las cuales eran mujeres y casi la mitad de los cuales eran niños. La principal forma de explotación de las víctimas identificadas fue la explotación sexual, seguida del trabajo forzado, de la mendicidad forzada y de la explotación en actividades con fines criminales.