El estado de Nuevo León rectifica que la inversión en un centro de datos no es de Nvidia

"Nvidia vende chips a empresas que fabrican los data centers, es un proyecto de AI-GDC (Green Data Center) con Cipre Holdings para poner un data center con la tecnología de Nvidia", afirmó el subsecretario de Inversión estatal, Emmanuel Loo, en declaraciones a medios.

"Nvidia no invierte, vende la tecnología", precisó Loo.

De este modo, corrigió lo anunciado previamente por el gobernador del estado, Samuel García, quien había anunciado la inversión de 1.000 millones de dólares en el estado por parte del fabricante estadounidense de microchips.

García había informado, en un mensaje en sus redes sociales, que la empresa construiría "ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León".

Asimismo, fuentes conocedoras del asunto confirmaron a EFE que Nvidia no tiene previsto realizar inversiones en ese estado mexicano.

Nvidia es actualmente una de las empresas líder en el sector de chips de IA, y provee sus servicios a otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Amazon.

Es también la compañía más cotizada del mundo actualmente, con una capitalización bursátil de cerca de 5 billones de dólares.