El expresidente georgiano Mijaíl Saakashili es trasladado a la cárcel desde una clínica

El Servicio Penitenciario del país caucásico declaró en un comunicado que Saakashvili "continuará cumpliendo su condena bajo reglas generales, ya que su estado de salud es satisfactorio".

"(Saakashvili) ya no requiere de tratamiento en un hospital, que comenzó el 12 de mayo de 2022. Su regreso a la prisión se decidió con base al informe del médico que le atendía", precisaron las autoridades penitenciarias.

El exmandatario, de 58 años, cumple una condena de 13 años por corrupción, abuso de poder y cruce ilegal de frontera.

A la vez, hace unos días la Justicia georgiana incoó un nuevo caso penal contra el exdirigente al que se le acusa de llamamientos a un golpe de Estado y violento cambio de poder en el país.

Saakashvili entró clandestinamente en Georgia el 29 de septiembre de 2021 y fue detenido al mes siguiente.

Ya en prisión el expresidente se declaró en huelga de hambre y fue ingresado en un hospital del sistema penitenciario.

En mayo de 2022, ante el empeoramiento de su salud, sus abogados consiguieron su traslado a un clínica privada de la capital georgiana, donde se encontraba hasta hoy.

La puesta en libertad de Saakashvili es una de las exigencias de la oposición georgiana, que se manifiesta periódicamente para demandar nuevas elecciones parlamentarias en el país y la liberación de todos los detenidos en protestas antigubernamentales, que estallaron después de que el gobernante Sueño Georgiano congelara las negociaciones para el ingreso de la nación caucásica en la Unión Europea.