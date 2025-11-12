El fiscal general de España declara en el juicio que se le hace por revelación de secretos

En un juicio inédito en la historia de España, García Ortiz se sienta en el banquillo por la presunta filtración de un correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto al fiscal y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda -que le reclama 350.000 euros- en busca de una rebaja en la petición de condena.

La acusación particular, que ejerce el novio de la presidenta madrileña, y las acusaciones populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para el Fiscal General, mientras que la Fiscalía reclama la absolución al sostener desde el inicio que no hay delito.

García Ortiz ya negó esta acusación en el primer día del juicio, el pasado 3 de noviembre, en la que ha sido hasta el momento su única intervención. Respondió "no" cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan.

"Rotundamente no", llegó decir en varias ocasiones meses antes, cuando declaró ante el juez instructor y negó tajante haber filtrado o haber ordenado divulgar información reservada de la causa por fraude a Hacienda a la pareja de la presidenta madrileña.

Este miércoles llega el turno de su declaración como acusado, después de que declaren hasta once agentes de la Guardia Civil, que el pasado 30 de enero realizaron un registro inédito en el despacho de García Ortiz.

El tribunal conocerá los detalles sobre el volcado de los dispositivos incautados al Fiscal General y también las razones que llevaron a los agentes a concluir que el fiscal general del Estado tuvo una "participación preeminente" en "los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada".

García Ortiz siempre negó haber filtrado dicho correo, y lo que sí asumió en primera persona fue la responsabilidad en la nota de prensa de la Fiscalía para aclarar informaciones en medios de comunicación que atribuían la iniciativa de ese pacto al fiscal y no al letrado de González Amador, como se podía leer en el correo filtrado. Pero la publicación de esa nota no es lo que se juzga.

Con toda probabilidad, en la sesión de hoy será preguntado por el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo -una acción que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía-.

Estos aspectos fueron tomados como indicios por el juez instructor, pero García Ortiz dejó claro que borra "absolutamente todo" y "de manera regular" porque su teléfono alberga datos "ultrasensibles" que pueden afectar a la seguridad del Estado, y lo hace por "imposición legal".