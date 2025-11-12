El fiscal general español se ratifica en el juicio al negar que revelara secretos

A preguntas del presidente del tribunal, explicó que no contestaría a ninguna de las acusaciones, que reclaman para él entre tres y seis años de prisión y hasta 12 de inhabilitación para ejercer cargo público.

Tanto la Fiscalía como la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, piden la absolución.

Para no responder, García Ortiz, primer fiscal general juzgado en España, adujo que no ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad" por parte del empresario Alberto González Amador, quien se querelló contra él por presunta revelación de secretos con el reenvío de un correo electrónico.

González Amador es pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una destacada política conservadora muy crítica con el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez.

El novio está procesado, a su vez, por dos delitos de fraude a la Hacienda pública.

El fiscal general, cuya inocencia defiende a ultranza el Ejecutivo de Sánchez, se desprendió hoy de la toga de su rango, con la que había seguido estos días la vista oral desde los estrados de la sala, y se sentó enfrente de los magistrados del Tribunal Supremo que lo juzgan, para tomar la palabra.

Lo hizo para ratificarse en negar que hubiese difundido ninguna información reservada sobre González Amador en relación con ese supuesto fraude a la Hacienda pública.

En concreto, un correo electrónico con una propuesta del abogado del empresario al fiscal que lo investigaba por fraude para conseguir un pacto que le beneficiase penalmente.

En esa comunicación electrónica, el abogado reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda, que le reclama 350.000 euros, en busca de una rebaja de la petición de condena.

Según García Ortiz, el empresario omitió en la querella contra él "un dato fundamental": su letrado envió el correo en cuestión también a un abogado del Estado.

Pero sin conocer ese dato, la investigación de la supuesta filtración se centró solo en la Fiscalía.

Y González Amador, añadió, mandó un correo del fiscal que lo investigaba a un asesor directo de Isabel Díaz Ayuso para que hiciese "un uso político del mismo".

El fiscal general sí se había responsabilizado en su momento de una nota de prensa de la Fiscalía para aclarar informaciones que atribuían la iniciativa de ese pacto al fiscal que investigaba a González Amador, cuando realmente era del abogado del empresario. Pero esto no es lo que se juzga.

También negó el fiscal general hoy que tratase de ocultar nada con el borrado de su teléfono celular, pues es algo que hace de forma habitual y "preceptivo" dado el volumen de información sensible sobre terceros que alberga.

El caso ha sido motivo de duros enfrentamientos políticos entre la izquierda en el poder y la oposición conservadora y de extrema derecha.

Y ha tenido gran repercusión en los medios por la relación sentimental de González con una política muy relevante de la derecha.

En concreto, el fiscal general del Estado está acusado de filtrar el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra a Hacienda en busca de un pacto que le fuese beneficioso.

García Ortiz ya rechazó esta acusación el primer día del juicio, el pasado 3 de noviembre, en la que ha sido hasta el momento su única intervención. Negó haber filtrado u ordenado divulgar información reservada de la causa por fraude a Hacienda de González Amador.

El fiscal general, nombrado a propuesta del Gobierno por primera vez en 2022, ha sido el último en declarar en el juicio después de que el tribunal oyese el testimonio del propio querellante, varias fiscales, periodistas y los propios investigadores de la Policía judicial.