El FSB dice que tiene "nueva pruebas" del atentado contra consejero espiritual de Putin

En curso de registros e interrogatorios llevados a cabo el martes a miembros del entorno próximo de los encausados se obtuvieron "nuevas pruebas" de implicación en los delitos que se les imputan, indicó el FSB en una nota del prensa publicada en su página web.

"Como resultado de las diligencias realizadas, se obtuvo información sobre la participación de otras personas en este delito", añade el comunicado.

Según expertos citados por el FSB, "el objetivo principal de ese acto terrorista era frustrar las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para la resolución del conflicto ucraniano".

"El régimen de Kiev esperaba que si el ataque terrorista contra el metropolitano Tijon tenía éxito, la parte rusa se vería obligada a abandonar las conversaciones de paz", añade la nota.

A mitad de febrero pasado fueron detenidos dos clérigos del Monasterio Sretenski en Moscú, el ucraniano Denís Popóvich, que era ayudante del metropolitano, y el ruso Nikita Ivankóvich, acusados de planear un atentado bomba en el mismo monasterio.

Ambos religiosos admitieron que fueron reclutados por los servicios secretos ucranianos bajo coacciones y amenazas, Popóvich declaró que habían amenazado con matar a su familia, según agencia rusa RIA Nóvosti.

"Los detenidos confesaron que fueron reclutados a mediados de 2024 para asesinar al metropolitano Tijon", comunicó el FSB al informar de su detención.

Después de entrar en contacto con los servicios ucranianos, "en diciembre recibieron el explosivo y planearon cometer el crimen durante una visita del metropolitano a Moscú", para luego huir del país con pasaportes falsos

Además, los servicios secretos rusos sostienen que desde 2022 los detenidos enviaban dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Tijon (cuyo nombre seglar es Gueorgui Shevkunov), desde 2023 metropolitano de Simferópol y Crimea, es popularmente conocido como el 'consejero espiritual' de Putin, forma parte de varios consejos a nivel presidencial y ministerial sobre arte y cultura, así como del Consejo Federal sobre la regulación del mercado de bebidas alcohólicas.