El Gobierno de la India califica de "atentado terrorista" la explosión de Nueva Delhi

"El país fue testigo de un atroz atentado terrorista perpetrado por fuerzas antinacionales mediante la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo la noche del 10 de noviembre de 2025", dijo Vaishnaw.

Por el momento ningún grupo ha reivindicado la explosión, que continúa siendo investigada por las autoridades indias y que provocó la muerte de al menos ocho personas e hirió a 15.

"El Gabinete condena inequívocamente este acto vil y cobarde que ha provocado la pérdida de vidas inocentes y reitera el compromiso inquebrantable de la India con una política de tolerancia cerco hacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones", dijo Vaishnaw.

Nueva Delhi ordenó que la investigación del incidente "se lleve a cabo con la máxima urgencia y profesionalismo para que los autores, sus colaboradores y sus patrocinadores sean identificados y llevados ante la justicia sin demora".

"La situación se sigue monitoreando de cerca al más alto nivel del Gobierno", añadió Vaishnaw, que leyó una resolución aprobada este miércoles por el Gabinete indio.

El último atentado con muertos que había tenido lugar en la capital india ocurrió el 7 de septiembre de 2011, mientras que el último ataque registrado había tenido lugar el 13 de febrero de 2012-sin víctimas mortales-, según el Portal de Terrorismo del Sur de Asia, que cuantifica este tipo de ataques en la región.

El martes, un día después de la explosión en Nueva Delhi, un hombre se inmoló frente a una sede judicial en Islamabad.

El ataque en la capital paquistaní causó al menos 12 muertos y 27 heridos y fue reivindicado por una facción de los talibanes paquistaníes (TTP).