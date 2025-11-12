El Gobierno de Perú da el pésame a seres queridos de los 37 fallecidos en accidente de bus

"La Presidencia de la República del Perú extiende sus condolencias a los seres queridos de los compatriotas fallecidos en el accidente de tránsito en Camaná (Arequipa)", indicó el Ejecutivo en sus redes sociales junto a una foto en blanco y negro del Palacio de Gobierno con la bandera a media asta en señal de luto.

Además, agregó que el Ejecutivo ha dispuesto "desde el primer momento de conocida la emergencia, la atención de los heridos en los establecimientos de salud más cercanos".

Al menos 37 personas fallecieron en la madrugada de este miércoles tras la caída de un autobús de transporte de pasajeros por un abismo a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el municipio de Ocoña, tras aparentemente chocar contra una camioneta.

Al respecto, el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró a la emisora que las autoridades informaron inicialmente que las víctimas mortales eran 17, pero con el paso de las horas esa cifra se ha elevado a 37.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El funcionario reiteró que las autoridades regionales creen que "esa es lamentablemente la cifra definitiva" y que "igualmente 14 heridos son atendidos en el hospital de Camaná y cuatro ya están siendo derivados hacia Arequipa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía de Perú ha iniciado "diligencias urgentes e inaplazables" tras el accidente a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Camaná, que busca determinar las causas del suceso.

Al respecto, los fiscales provinciales Luis Supo y Jorge Medina, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del accidente para realizar el levantamiento y el traslado de los cadáveres y se dispuso la detención del conductor de la camioneta "para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho".

Según la información difundida hasta el momento, el vehículo pertenecía a la empresa Llamosas y había partido desde el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la ciudad de Arequipa, la capital regional.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.