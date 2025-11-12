El juicio por el feminicidio en Chaco que sacudió Argentina se acerca a su instancia final

Acuña, madre del principal acusado, César Sena, e imputada en la causa junto a Emerenciano como partícipes necesarios del crimen, negó que el homicidio de Strzyzowski haya sido fruto de un plan familiar, tal como afirmó la Fiscalía.

"¿Qué móvil podía tener yo con una chica que ni conocía? Era la que le daba amor al hijo que quiero. Que me digan un solo motivo por el que planifiqué. Uno solo", dijo Acuña.

Según la Fiscalía, la víctima, asesinada el 2 de junio de 2023 y que poco antes de su muerte había contraído matrimonio con César Sena, "era una amenaza para el imperio (...) económico que la familia había creado".

El fiscal Juan Martín Bogado aseguró que a partir del casamiento "comenzó a gestarse la idea de un objetivo único, que era matarla" y que el día de la muerte de Strzyzowski los padres de Sena se retiraron del domicilio en el que vivían, "dejando la casa como un lugar seguro para que el hijo cometiera el homicidio de Cecilia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acuña, quien reconoció el hallazgo del cuerpo en su domicilio, negó rotundamente que el crimen haya sido planificado, aunque se declaró "culpable de no haberse dado cuenta del estado mental de su hijo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Yo tenía el imaginario de que, estando con Cecilia, él iba a estudiar en la facultad. Habíamos hablado un par de veces. Ella nunca me trató mal, jamás me faltó el respeto", sostuvo.

Emerenciano y Marcela eran dirigentes sociales cercanos al entonces gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y fueron precandidatos a diputados en unas elecciones primarias de 2023 dentro de la alianza electoral Frente Chaqueño, conducida por Capitanich.

Tras declarar por casi una hora, Acuña quebró en llanto cuando le preguntaron por qué le había ocultado el crimen a su marido: "Yo sabía que por sus valores (Emerenciano) iba a llamar a la policía".

"Mentí porque tenía miedo por César", agregó Acuña.

Emerenciano, por su parte, expresó su deseo de que se haga justicia y agregó: "Yo lo único que puedo decir es que no hice nada".

Además, hizo referencia a su trabajo en la construcción de viviendas en Chaco para personas sin recursos, señaló que no existen pruebas en su contra y advirtió que una eventual condena en su contra tendría como trasfondo su trabajo como dirigente social.

También están en el banquillo acusados de encubrimiento agravado cuatro colaboradores de los Sena, -Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso-, quienes en la audiencia de este miércoles se declararon inocentes.

La jornada de este miércoles fue la última del juicio dedicada a las declaraciones testimoniales. Restan en el proceso los alegatos de todas las partes y las palabras finales de los acusados.

César Sena, principal acusado, adelantó que no haría uso de la palabra.