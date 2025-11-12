El papa pide fraternidad en un mundo repleto de guerras y sentimientos de odio

"Sin embargo, la fraternidad no es un sueño hermoso e imposible, no es el anhelo de unas pocas almas ilusas. Para vencer las sombras que la amenazan, debemos acudir a las fuentes y, sobre todo, obtener luz y fortaleza de Aquel que solo nos libera del veneno de la enemistad", indicó el pontífice.

También señaló que "el desacuerdo, la ruptura y, a veces, el odio pueden devastar las relaciones entre parientes, no solo entre desconocidos".

Y subrayó que "esto demuestra la necesidad, hoy más urgente que nunca, de reconsiderar el saludo con el que san Francisco de Asís se dirigía a todas y cada una de las personas, sin importar su origen geográfico, cultural, religioso o doctrinal: omnes fratres (hermanos y hermanas todos)".

"Era la forma inclusiva en que el santo situaba a todos los seres humanos en el mismo plano, precisamente porque reconocía su destino común de dignidad, diálogo, acogida y salvación", añadió el pontífice estadounidense.

León XIV concluyó explicando que "la fraternidad otorgada por Cristo, muerto y resucitado, nos libera de la lógica negativa del egoísmo, la división y la arrogancia, y nos restituye a nuestra vocación original, en nombre de un amor y una esperanza que se renuevan cada día".