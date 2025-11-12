El petróleo de Texas baja un 4 %, tras mantener la OPEP su previsión de aumento de consumo

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre restaron 2,55 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025 sin cambios, en 1,3 millones de barriles por día (mb/d), con una demanda total proyectada de 105,1 mb/d.

Según el Informe Mensual del Mercado del Petróleo de octubre de la OPEP publicado hoy, el mundo consumirá el próximo año 106,52 millones de barriles de petróleos diarios (mbd), el 1,31 % más que en 2025.

La alianza argumentó además que las tensiones derivadas de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, se han rebajado debido a los acuerdos con socios como el Reino Unido, la Unión Europea o Japón, así como por la tregua comercial de un año alcanzada entre Estados Unidos y China.

El crudo viene de cerrar una jornada al alza, impulsado por la guerra en Ucrania, que aviva las preocupaciones por el suministro, y la esperanza de los operadores a que el cierre del Gobierno estadounidense termine pronto.

Más allá de la OPEP, el foco de los operadores también está puesto en la posible reapertura del Gobierno de EE.UU., después de que el Senado aprobara un acuerdo para financiar temporalmente al Gobierno federal.