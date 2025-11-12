En Centroamérica y República Dominicana hay 1,7 millones de diabéticos sin diagnosticar

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (IFD) citados por la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) y la Asociación DíaVida, un total de 4 millones de personas en Centroamérica y República Dominicana tienen diabetes y 1,7 personas viven con la enfermedad sin haber sido diagnosticadas.

"Hacemos un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad para que unamos esfuerzos en la prevención, detección y tratamiento oportuno de la diabetes. Es imprescindible que trabajemos juntos en la promoción de estilos de vida saludables y en la construcción de entornos que favorezcan el bienestar, con el objetivo de disminuir el impacto de esta enfermedad en las personas y los sistemas de salud”, dijo el director de Fedefarma para Guatemala y Costa Rica, Fernando Vizquerra.

El porcentaje de prevalencia de diabetes entre los 20 y 79 años es de un 17,6 % para República Dominicana, del 13,2 % en Guatemala, 12,7 % en El Salvador, un 11,1 % en Panamá, un 10,4 % en Nicaragua, así como de un 9,8 % en Costa Rica y un 5 % en Honduras.

"Combatir las causas no es tan fácil como decirle a las personas deje de comer dulce y haga ejercicio, usted es el responsable de lo que le pasa. Se requiere, aceptación formación y perseverancia para que las personas vivas con diabetes, coman sano y hagan ejercicio desde la niñez y accedan a los nuevos medicamentos y dispositivos", afirmó la presidenta de DíaVida, Ana Ortega.

Según la Organización Panamericana de la salud (OPS), la diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores.