Española OHLA y Chile llegan a un acuerdo para seguir el proyecto hospitalario del BioBío

Este acuerdo, que permitirá continuar con la construcción de cuatro hospitales que darán servicio a más de 400.000 personas, pone fin al procedimiento de arbitraje relacionado con la concesión de la Red de Hospitales BioBío.

El valor total del proyecto asciende a 400 millones de euros, convirtiéndolo en una de las concesiones hospitalarias más relevantes del país.

La Red de Hospitales BioBío incluye la construcción y operación de cuatro centros hospitalarios: Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota.

En conjunto, estos hospitales aportarán 569 camas al sistema de salud chileno, mejorando la atención sanitaria en la región, según las fuentes.

El contrato se adjudicó al grupo español de infraestructuras, controlado por los hermanos mexicanos Amodio, en diciembre de 2021.

OHLA está presente en Chile desde 1981, un mercado en el que ha desarrollado concesiones y obra pública. Además de la Red de Hospitales BioBío, gestiona activos como la Ciudad de la Justicia y participa en proyectos como la Línea 7 del Metro de Santiago y el enlace vial entre General Velásquez y Américo Vespucio.