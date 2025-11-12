Fiscalía inicia investigación sobre accidente que dejó 37 personas muertas en sur de Perú

Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Camaná, que busca determinar las causas del accidente que se produjo luego de que el autobús "impactara con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur", según señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Al respecto, los fiscales provinciales Luis Supo y Jorge Medina, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del accidente para realizar el levantamiento y el traslado de los cadáveres y se dispuso la detención del conductor de la camioneta "para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho".

La información oficial precisó que, tras chocar con la camioneta, el autobús cayó por un abismo de unos 200 metros de profundidad y que los heridos han sido trasladados hacia el hospital de Camaná y los centros de salud Honorio Delgado y EsSalud de la ciudad de Arequipa.

Agregó que se ha coordinado con la División Médico Legal de Arequipa para la realización de las necropsias y reconocimientos médico legales, y con el personal especializado de la Policía para que se efectúen los peritajes correspondientes.

Tras el accidente, que se produjo durante la madrugada de este miércoles a la altura del distrito de Ocoña, el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, declaró a medios locales que las autoridades informaron inicialmente que las víctimas mortales eran 17, pero con el paso de las horas esa cifra se elevó a 37.

"Lamentablemente, hasta el momento, se han confirmado 36 fallecidos en el lugar (del accidente) y un fallecido en el centro de salud Ocoña. Es probable que ya sea la cifra definitiva, porque el personal de bomberos ha llegado hasta el lugar", señaló Oporto a la emisora RPP.

A su turno, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa publicó en sus redes sociales una lista con los nombres de 24 personas heridas, que permanecen en el hospital de la ciudad de Camaná.

Según la información, el vehículo pertenecía a la empresa Llamosas y había partido desde el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, hacia la ciudad de Arequipa, la capital regional.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.