FundéuRAE: “(no) resistirse a algo”, uso adecuado

En los medios de comunicación, a veces aparecen ejemplos como estos: “Es difícil resistirse a no preguntarle sobre algunas cosas relativas al clarinete y sus accesorios” o “El icónico salto fue ejecutado por Bud Ekins. McQueen, sin embargo, no se resistió a no estar en la escena; es uno de los soldados alemanes que persiguen al fugado”.

El verbo pronominal “resistirse” significa, entre otras cosas, ‘oponerse con fuerza a algo’. El hecho de que sea habitual negar este verbo para hablar de aquello que alguien acepta o hace sin problemas (“No se resiste a ser entrevistado”, es decir, no se opone a que lo entrevisten) y de que el complemento que indica sobre qué se ejerce la oposición pueda estar negado (“Se resiste a no ser entrevistado”, esto es, se opone a que no le hagan una entrevista) provoca que en ocasiones se mezclen las estructuras, sobre todo si aparecen varias negaciones. Aunque a veces los sentidos puedan ser más o menos próximos, lo indicado es diferenciar cada uno.

De este modo, en los ejemplos del principio, lo apropiado habría sido escribir “Es difícil resistirse a preguntarle sobre algunas cosas relativas al clarinete y sus accesorios”, dado que se quiere expresar que todo invita a hacerle preguntas sobre esos temas, y “El icónico salto fue ejecutado por Bud Ekins. McQueen, sin embargo, se resistió a no estar en la escena”..., puesto que se quiere indicar que el actor deseaba estar presente en aquella escena.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy