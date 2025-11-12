Honduras supera los 10.000 millones de dólares en remesas recibidas hasta octubre

Los envíos aumentaron en 2.120,2 millones de dólares respecto a los 8.048,1 millones recibidos en los primeros diez meses de 2024, subraya un informe del BCH.

Añade que solo en octubre, los hondureños que viven en el extranjero enviaron 1.088,1 millones de dólares, una cantidad ligeramente menor a los 1.139 millones remitidos en septiembre.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, tanto con documentación como indocumentados, sigue siendo el principal origen de las remesas, aportando más del 80 % del total, según cifras oficiales.

España ocupa el segundo lugar, con un 10,2 %, mientras que México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania suman conjuntamente el 4,5 % restante.

Las madres son quienes más reciben este apoyo, representando más del 37 % de los beneficiarios, y más del 80 % de estos recursos se destina a cubrir gastos de alimentación, salud y educación, precisó el Banco Central.

Además de los envíos regulares, muchos hondureños realizan transferencias extraordinarias al menos una vez al año para cubrir gastos de construcción, adquisición de vivienda o terrenos, celebraciones familiares, atención médica y servicios funerarios, entre otros compromisos.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % vive en condiciones de pobreza, indican cifras oficiales.

Este flujo de dinero, señaló el BCH, es la principal fuente de divisas para el país, superando incluso las exportaciones y la inversión extranjera directa, y representan un pilar fundamental para el consumo de los hogares y la estabilidad macroeconómica.

En 2024 Honduras recibió 9.743 millones de dólares en remesas, y según proyecciones del BCH, en 2025 la cifra superará los 10.200 millones.