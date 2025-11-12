Hutíes asaltan sede de Cruz Roja en Saná en medio de redadas contra entidades humanitarias

El informante, que habló bajo condición de anonimato, dijo que las fuerzas entraron en el edificio a primera hora del día y aún no lo han abandonado, aunque no aclaró si se ha detenido a algún miembro del personal.

Esta redada es la última de una serie de operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades hutíes de facto contra organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas Naciones Unidas, y locales en las últimas semanas.

El pasado 21 de octubre, los rebeldes asaltaron las oficinas de tres organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam, en la provincia noroccidental de Hajjah, según la Red Yemení de Derechos y Libertades.

Asimismo, también han allanado el complejo de la ONU en Saná y arrestado a decenas de sus trabajadores, mientras que la organización denuncia que 53 de sus empleados en el Yemen "permanecen detenidos arbitrariamente por las autoridades de facto" del país, como hace referencia al movimiento insurgente.

El grupo, aliado de Irán, ha descrito estas acciones como parte de una campaña antiespionaje, alegando que agencias extranjeras han participado en actividades de inteligencia contra sus líderes.

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida Saná, no han hecho comentarios públicos sobre esta última redada.

El Yemen, el país más pobre de la península arábiga, está sumido desde 2014 en una guerra civil entre el Gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento hutí, que controla un tercio del territorio, donde vive más de dos tercios de la población.