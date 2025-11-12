Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, anuncia candidatura al Congreso por Nueva York

Schlossberg, uno de los tres hijos de Caroline Kennedy, la única hija viva del matrimonio entre John y Jackie Kennedy, se convertirá así en el primer descendiente directo de JFK en postularse a un cargo electo.

El aspirante, de 32 años, afirmó el martes -a través de un video en el que presentó su candidatura- que el país se encuentra "en un punto de inflexión", al denunciar "una crisis del costo de la vida" derivada de "recortes históricos a programas sociales de salud, educación y cuidado infantil".

Además, aprovechó la ocasión para criticar al presidente Donald Trump, a quien acusó de hacer "favoritismo en lugar de capitalismo" y de "generar una crisis constitucional" al "concentrar el poder" en las tres ramas del Gobierno.

Schlossberg creció en la ciudad de Nueva York, en el distrito que se extiende desde Union Square hasta Midtown y las zonas Upper West y Upper East Side de Manhattan. Se identifica como "demócrata de nueva generación" y en los últimos años ha destacado por sus videos virales en redes sociales, que considera una ventaja para conectar con votantes jóvenes.

El joven político tiene más de 830.000 seguidores en TikTok, donde ha criticado a los republicanos por el cierre del gobierno, y más de 170.000 en X.

Medios locales destacan que Schlossberg mostró hace unos meses afinidad con el entonces aspirante a la Alcaldía neoyorquina, Zohran Mamdani, que acabó imponiéndose en las elecciones que celebró la ciudad el pasado martes.

"Si, Zohran Mamdani y yo tenemos algo en común, es que ambos tratamos de ser versiones auténticas de nosotros mismos, comunicarnos con la gente de Nueva York y estar presentes. Pero la única campaña que sé cómo dirigir es la mía", dijo ayer Schlossberg en el video.

También afirmó que el partido demócrata necesita más voces que se opongan a los abusos de poder que, según él, ejercen Trump y sus aliados.

"Nuestro partido puede hacer lo que sea necesario para abordar el costo de vida, la corrupción y la crisis constitucional en la que nos encontramos. Pero sin el control del Congreso, prácticamente no podemos hacer nada", subrayó.

Con todo, la contienda para suceder a Nadler será amplia, ya que también se han presentado otros candidatos como el asambleísta Micah Lasher, la excongresista Carolyn Maloney, los asambleístas Alex Bores y Tony Simone, el concejal Erik Bottcher o el activista Cameron Kasky.

La familia Kennedy ha tenido presencia histórica en cargos electos, incluidos los hermanos de John F. Kennedy, Robert y Ted, mientras que Robert F. Kennedy Jr. actualmente ocupa un cargo en la Administración Trump, aunque su posición política ha sido rechazada por la mayor parte del linaje demócrata de la familia.