La argentina Maitena Burundarena gana un premio de humor gráfico en España

Según expresó el jurado del premio, convocado por la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA), en el centro de España, "Maitena se convirtió en un fenómeno editorial internacional" con sus viñetas 'Mujeres Alteradas' y en la actualidad se ha consolidado como referente del género.

Esta serie, publicada a partir de 1993 en el suplemento feminista 'Las 12' del diario argentino Página/12, "tocó una fibra sensible" ya que, por primera vez, "el humor gráfico hablaba con las mujeres, no de las mujeres", recalcó la FGUA.

"No eran el objeto del chiste sino las protagonistas conscientes de sus propias contradicciones", añadieron los miembros del jurado que la eligió como ganadora del premio, dotado de 30.000 euros.

En una nota, la FGUA explicó que Maitena estudió diseño gráfico en Buenos Aires durante los años de dictadura militar en Argentina, "una experiencia que marcaría su sensibilidad hacia las pequeñas libertades y transgresiones cotidianas".

A finales de los años ochenta, la artista comenzó a publicar en revistas argentinas sus primeras viñetas, que todavía exploraban su voz y estilo pero mostraban ya su interés por las relaciones humanas y las pequeñas tragedias de la vida cotidiana, subrayó la FGUA.

Sus primeros trabajos fueron en publicidad y diseño, donde desarrolló su capacidad de síntesis visual y su sentido de la comunicación efectiva.