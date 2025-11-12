La maquila de Paraguay acumula exportaciones por 1.052 millones de dólares hasta octubre

Solo en octubre pasado la maquila registró exportaciones por 131 millones de dólares, indicó el MIC en un informe que recoge datos del Viceministerio de Industria.

El 81 % de los envíos de la maquila paraguaya, de enero a octubre, se concentraron en los países del Mercosur, el bloque comercial integrado también por Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia (en proceso de adhesión plena).

Brasil es el principal destino de los productos con el 64 %, seguido de Argentina (15 %), Estados Unidos (4 %), Países Bajos (4 %), Bolivia (3 %), Chile (3 %) y Uruguay (2 %).

Por sectores, la industria de los componentes para vehículos concentró el 34 % de las exportaciones, las confecciones y textiles el 17 %, el aluminio y sus manufacturas el 13 % y los productos alimenticios con el 12 %, según el informe.

Por otro lado, la maquila sumó hasta octubre pasado 35.447 empleos relacionados con esa industria, un 23 % más que el mismo periodo de 2024.

El 71 % de los empleos están vinculados a los sectores de las confecciones y textiles (con 8.076 trabajadores), de los componentes para vehículos (con 7.963 personas), los servicios intangibles (3.959), plásticos (2.742) y productos químicos (2.566).

Además, el informe refiere que la mayor cantidad de empresas que trabajan bajo el régimen de maquila están instaladas en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, con el 47 % de las industrias; le siguen Central, con el 29 %; la capital paraguaya, Asunción, con el 9 %; y Amambay (norte) con el 6 %.

El MIC afirmó igualmente que la industria maquiladora acumuló de enero a octubre 563 millones de dólares en importaciones, un 18 % más que en el mismo lapso del año pasado, cuando se registraron compras por 476 millones de dólares.

Al cierre de 2024, las exportaciones bajo el régimen de maquila representaron el 66 % de los envío totales de manufacturas de origen industrial de Paraguay.