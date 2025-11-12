La OPEP mantiene su previsión de aumento del consumo por el robusto crecimiento económico

En su análisis mensual del mercado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deja también sin tocar la previsión que hizo el mes pasado sobre la demanda de crudo para este año: 105,14 millones de barriles al día (mbd), un 1,25 % más que en 2024.

El cartel con sede en Viena sustenta esa estabilidad en su previsión de que la economía mundial mantenga un crecimiento "estable" y "robusto", que mantiene en el 3 % para este año y el 3,1 % para 2026.

La OPEP argumenta que las tensiones derivadas de la política aranceralia del presidente estadounidense, Donald Trump, se han rebajado debido a los acuerdos con socios como el Reino Unido, la Unión Europea o Japón, así como por la tregua comercial de un año alcanzada entre Estados Unidos y China.

Además, la OPEP espera que el consumo privado se mantenga y que el gasto público, por ejemplo en infraestructuiras en Alemania o en Defensa en el conjunto de Europa y en Japón, sean factores que mantengan el crecimiebnto económico en 2025 y 2026.

Con todo, en el informe se advierte de que algunos problemas comerciales y desafíos geopolíticos, así como los efectos del prolongado cierre de la Administración de EE.UU. y el rendimiento de la deuda estadounidense, son elementos a observar en relación al desarrollo de la economía.

La OPEP sí modifica ligeramente a la baja, desde el informe del mes pasado, la demanda de crudo de sus doce países miembros más varios aliados más, entre ellos Rusia (OPEP+) y que sitúa ahora en 2026 en 42 mbd, por lo que esa alianza controlará aproximadamente el 40 % del mercado.

Por países, aunque Estados Unidos seguirá siendo el que más petróleo consuma en 2026 (el 20 % del total mundial), son China, India y otras naciones en desarrollo de Asia las que experimentarán un mayor aumento de la demanda.

En China e India se prevé que la demanda se verá impulsada por mayores ingresos y consumo en los hogares y por el gasto público, en un contexto de baja inflación.

Por contra, los países ricos de Europa consumirán en 2025 y 2026 apenas un 0,2 y un 0,3 % más petróleo que este año.

La OPEP espera, por ejemplo, descensos en la demanda de diésel y de fuelóleo pesado para la industria y el transporte marítimo, debido a la débil actividad industrial y a las políticas medioambientales.

Respecto a la oferta de crudo de los países ajenos a la OPEP+, Latinoamérica es la región en la que más aumentará la extracción, apóximadamente un 5,7 %.

También prevé que la producción en Brasil aumente aumentará en 2026 en unos 200.000 barriles diarios, hasta una media de 4,5 mbd.

Los doce países de la OPEP bombearon el pasado mes de octubre, según fuentes independientes, 28,4 mbd, que junto a la aportación de otros diez grandes productores aliados llegó a 43 mbd.

Entre esos países destaca el aumento de producción de 47.000 bd por parte de Rusia entre septiembre y octubre, un 0,5 % más.