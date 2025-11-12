Los Campos Elíseos de París estrenan decoración navideña con dos millones de luces

Según anunció hoy el presidente del Comité Champs Élysées, Marc-Antoine Jamet, las novedades implementadas en el sistema de luces son "lo nunca visto".

"Lo hemos cambiado todo. No se parece a nada que se haya visto hasta ahora", agregó en una conferencia de prensa.

En total, se emplearán dos millones de luces LED, 52 kilómetros de guirnaldas y 430.000 puntos de luz programables con los que "todos los movimientos y colores serán posibles" para iluminar 400 árboles a lo largo de los dos kilómetros que mide la avenida, así como en algunas de sus calles colindantes, lo cual extiende por primera vez el perímetro iluminado hasta los 2.500 metros.

Las luces de Navidad se encenderán el 16 de noviembre a las 18:30 hora local, en un acto anual que ya se ha convertido en todo un evento televisado y seguido por medios de comunicación de todo el mundo, para el que asistieron unos 150.000 espectadores en 2024.

Las encargadas de activar el encendido de las luces serán este año la actriz francesa Léa Seydoux y la cantante canadiense Charlotte Cardin, nombradas "madrinas" del evento, así como dos niños de la asociación Petits Princes, centrada en "hacer realidad los sueños de niños y niñas enfermos".

Las luces se encenderán automáticamente a las 17:00 hora local y apagarán a medianoche y a cada hora en punto la avenida de los Campos Elíseos "responderá a la Torre Eiffel" durante cinco minutos, alternando el patrón de sus luces.

"La Dama de Hierro responderá a la avenida más hermosa del mundo y quien esté entre la avenida Roosevelt y los Campos Elíseos, de modo que pueda ver tanto la avenida como la torre al mismo tiempo, apreciará como sus luces se alternan", detalló Jamet.

A partir del próximo domingo, los comités de diferentes distritos de París irán sucediendo sus actos de iluminación navideña hasta el 20 de noviembre, momento en el que toda la capital francesa quedará iluminada para las fiestas navideñas hasta el 4 de enero de 2026.

Como novedad, en esta ocasión la iluminación de los Campos Elíseos ha contado con un equipo artístico, concebido por el director de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, Thierry Reboul, y diseñado por el responsable de la iluminación de la ceremonia de apertura, Thomas Dechandon.

También se estrena una colaboración con un nuevo socio, la cadena de joyería polaca Swarowsky, que será el principal mecenas de la presente edición con motivo de su 130 aniversario y que, además, instalará un punto de venta efímero en la plaza del Arco del Triunfo de París, al término de la avenida de los Campos Elíseos.

En lo que respecta a la sostenibilidad, los organizadores dijeron que se han reutilizado 6.000 metros cuadrados de luces LED procedentes de otros barrios de París y estimaron el consumo eléctrico esperado en 15.000 kw, equivalente al "consumo anual de dos hogares de cuatro personas".

La avenida de los Campos Elíseos es una de las más conocidas y visitadas de París, famosa por sus establecimientos de lujo, su amplitud y su culminación en el Arco del Triunfo.

Sus visitantes, según desglosaron los miembros del comité, se componen en un 10% parisinos -un 40% si se tienen en cuenta los provenientes de toda la región metropolitana-, en un 30% por franceses de otros municipios y en un 30% por turistas internacionales, un 4,2 % de los cuales son americanos, principales visitantes extranjeros, y los españoles representan el 2,1 %.