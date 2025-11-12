Los ministros ucranianos de Energía y Justicia presentan su dimisión al Parlamento

Kiev, 12 nov (EFE).- Los ministros ucranianos de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, respectivamente, presentaron este miércoles su dimisión, que le ha sido trasladada por el Gobierno al Parlamento, según anunció en sus redes sociales la primera ministra del país, Yulia Sviridenko.