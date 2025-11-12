Los países nórdicos crearán fuerzas aéreas capaces de realizar operaciones conjuntas

Así lo aseguró en un comunicado el Ministerio de Defensa finlandés al término de la reunión ministerial de la Cooperación de Defensa nórdica (Nordefco), a la que asistieron los titulares de este ramo de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca y la ministra de Exteriores de Islandia, así como la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.

"Profundizaremos nuestra cooperación para lograr una capacidad conjunta de planificación y ejecución de operaciones aéreas en los países nórdicos. Esto es fundamental para reforzar la disuasión y la defensa de la OTAN en el Ártico”, señaló en el comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Häkkänen resaltó que los Estados nórdicos "han avanzado mucho" en su cooperación en materia de defensa y afirmó que entre todos dispondrán de más de 200 aviones de combate de nueva generación a principios de la próxima década.

"Mientras tanto, aún queda trabajo por hacer para que las operaciones combinadas e integradas a través de las fronteras sean posibles en todas las situaciones", reconoció.

Los cinco países nórdicos han intensificado su cooperación en materia de defensa desde noviembre del año pasado, cuando firmaron una carta de intenciones sobre corredores armonizados de movilidad militar en la región.

"En el actual panorama de seguridad, es muy importante mejorar la movilidad militar entre los países nórdicos", afirmó Häkkänen.

Respecto a la cooperación en cuestión de material de defensa, los ministros nórdicos decidieron seguir reforzando la capacidad industrial nórdica en la producción de municiones para reforzar la seguridad del suministro, según el comunicado.

Por primera vez desde la creación de Nordefco en 2009, también estuvieron presentes en la reunión los jefes del Estado Mayor de todos los países nórdicos excepto Islandia, que no cuenta con un Ejército.