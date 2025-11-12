Macron no descarta retirarse de ciertas redes sociales pero no lo hará de forma inmediata

"Es algo que estoy considerando, y que no descarto en absoluto", respondió Macron al ser preguntado si estaría dispuesto a irse de la plataforma en un encuentro con trescientas personas organizado por el diario regional La Dépêche du Midi, en Toulouse (sur), para debatir sobre "la democracia puesta a prueba por las redes sociales".

El jefe del Estado señaló que no subestima el "impacto potencial" que una decisión de ese tipo tendría, pero consideró que es prioritario intentar "obtener elementos de regulación y visibilidad" desde dentro de las redes, antes de decidir si iría tan lejos.

"La batalla es más bien colectiva", remarcó Macron, que abogó una vez más por regular las prácticas de esas plataformas estadounidenses o chinas, como X o Tiktok.

"Las redes sociales están perturbando nuestra relación con la formación de nuestras opiniones públicas, con las elecciones y, por lo tanto, con nuestra vida democrática", declaró Macron.

En ese sentido, el jefe del Estado francés recordó que en recientes elecciones en países como Rumanía o Moldavia se vio como "las redes sociales se han convertido en agentes de injerencia".

"Debemos hacer todo lo posible para asegurar que no sean las redes sociales o unos pocos que hacen un uso mejor organizado quienes puedan ganar las elecciones presidenciales" prevista para 2027 en Francia, instó Macron, quien no se presentará a su reelección al encontrarse en su segundo y último mandato.

Por ese motivo, en cuanto a la regulación digital, el presidente indicó que su objetivo no es prohibir, sino imponer transparencia.

El jefe del Estado francés consideró que las principales plataformas deben compartir sus datos y algoritmos con entidades autorizadas por el regulador, para que la información pueda ser supervisada y comprendida. Macron insistió en que ese es un principio fundamental de la confianza democrática.