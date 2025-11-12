Merz destaca la labor de las Fuerzas Armadas de Alemania en su 70 aniversario

"Feliz cumpleaños, queridas Fuerzas Armadas Federales", expresó en un mensaje de su cuenta de X Merz, quien a su vez celebró la víspera su 70 cumpleaños.

"Nuestros soldados nos protegen a todos, nuestra paz y nuestra libertad, cada día desde hace 70 años. Nos permiten vivir libres y seguros. Muchas gracias por su compromiso con nuestro país", añadió.

Las Fuerzas Armadas de Alemania se fundaron el 12 de noviembre de 1955, una fecha celebrada este miércoles con una serie de actos públicos en los que también serán protagonistas el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el ministro de Defensa del Gobierno de Merz, el político socialdemócrata Boris Pistorius.

El Gobierno del canciller Merz se ha puesto como objetivo que Alemania tenga el mayor ejército convencional de Europa, una meta que logrará con un aumento considerable del gasto en defensa.

Está previsto que el gasto en Defensa de Alemania llegue en 2025 a 62.430 millones de euros, un montante superior al de 2024, que fue de 51.950 millones de euros.

El Gobierno germano aumentará en un 32,5 % el gasto en defensa en 2026 hasta llevarlo a los 82.700 millones de euros.

Para 2029, Alemania destinará un 3,5 % de su PIB en gasto militar, por lo que Berlín cumplirá así con el objetivo de la OTAN para 2035 acordado el pasado mes de junio.