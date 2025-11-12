Mundo
12 de noviembre de 2025 - 14:20

Milán sube un 0,80 % tras alcanzar durante la jornada su nivel más alto desde 2001

Roma, 12 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,80 % hasta los 44.792,64 puntos, alcanzando durante la sesión los 45.000 puntos, un nivel que no se registraba desde hace más de 24 años.

Por EFE

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,79 % hasta situarse en los 47.419,57 enteros.

Durante la primera jornada de la semana se intercambiaron unos 642 millones de acciones por un valor de unos 4.594 millones de euros (unos 5.324 millones de dólares).

El selectivo milanés cerró la sesión al alza tras alcanzar hoy la cifra de los 45.000 puntos, un nivel que no registraba desde principios de 2001.

Milán terminó en positivo, al igual que el resto de los mercados europeos, que viven unas jornadas favorables tras la reapertura temporal del Gobierno de EE. UU., después de que el Senado aprobara un acuerdo para financiarlo de manera provisional.

Los títulos con mejor desempeño fueron Mediobanca, que subió un 3,01 %, seguido de la farmacéutica Recordati Ord (2,39 %), la operadora de lotería Lottomatica (2,37 %), la Banca Monte Paschi Siena (2,31 %) y la cementera Buzzi (2,28 %).

En cuanto pérdidas, destaca la caída de la eléctrica A2a, que cayó un 9,30 %, seguido de la operadora de infraestructuras inalámbricas italiana Inwit, con un descenso del 3,84 %, la fabricante de audífonos Amplifon (1,24 %), Italgas (1,17 %) y el grupo de multiservicios Hera (1 %).