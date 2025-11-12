Ministro de Defensa israelí ordena clausurar la Radio del Ejército antes de marzo de 2026

"Galei Tzahal (GLZ) se creó como una emisora ​​militar al servicio de los soldados y sus familias, no como una plataforma para opiniones, muchas de las cuales atacan a las Fuerzas de Defensa y a sus soldados. Que las fuerzas armadas operen una emisora ​​de radio civil es una anomalía inaudita en cualquier país democrático", dijo Katz, según un texto difundido por la prensa.

"Como ya he dejado claro: lo que fue, no será", afirmó sobre esta emisora, operada por las fuerzas armadas, que está compuesta por militares y civiles y goza de una amplia audiencia.

"Netanyahu está intentando silenciar a los medios de comunicación que hablan sobre un comité de investigación estatal y el dinero de Catar, y por lo tanto quiere cerrar la GLZ. Defenderemos un periodismo libre, vigilante y de investigación", denunció en X el opositor Yair Golan.

El líder opositor se refiere en su mensaje a las informaciones difundidas por la cadena sobre la petición de una investigación independiente sobre los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, a la que se opone el Gobierno israelí, y los casos de corrupción vinculados con el país árabe que afectan al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El grupo legal prodemocracia Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel denunció hoy en un comunicado que esta iniciativa del gobierno "es una continuación del ataque contra la libertad de prensa" y advirtió de que "se trata de una medida ilegal que no quedará impune".

"El Movimiento utilizará todos los recursos legales a su alcance para impedir el cierre de la emisora ​​y proteger la libertad de prensa en Israel", añadió.

El pasado mes de agosto, Katz convocó un comité para examinar el papel de Galei Tzahal y que debía presentarle en 50 días recomendaciones sobre el futuro de la emisora, lo que voces críticas vieron como un preámbulo para mermar o incluso cerra el canal.

"Durante los últimos dos años, a lo largo de la guerra, muchos soldados y civiles, incluyendo familiares de soldados caídos, se han quejado repetidamente de que sienten que la emisora ​​no los representa e incluso perjudica el esfuerzo bélico y la moral", añadió el ministro.

La otra emisora de la cadena, ​​Galgalatz, el popular canal de música e información de tráfico, no será clausurada y mantendrá su carácter público.