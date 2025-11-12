Netanyahu se solidariza con la India tras el ataque que provocó una decena de muertes

"El terrorismo puede golpear nuestras ciudades, pero nunca sacudirá nuestras almas. La luz de nuestras naciones brillará más que la oscuridad de nuestros enemigos", indicó Netanyahu en X.

El ataque se produjo el lunes poco antes de las 19:00 horas (13:30 GMT) en Nueva Delhi. La explosión de un vehículo en el centro de la capital india, cerca del turístico Fuerte Rojo, hirió además a unas 15 personas.

"Sara y yo y el pueblo de Israel enviamos nuestras más profundas condolencias a las familias de las víctimas. Israel permanece firme junto a ustedes en este momento, en el dolor y en la fortaleza", añadió Netanyahu.

El primer ministro israelí dirigió su mensaje a su "querido amigo" Narendra Modi y al "valiente pueblo de la India", y destacó que "Israel y la India son civilizaciones antiguas que se sustentan en verdades eternas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy