Nuevo récord de emisiones de CO2 de origen fósil en 2025 tras aumentar un 1,1 %

Dicho informe, referente mundial para la acción climática, determina el presupuesto global de carbono para frenar el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera y limitar el calentamiento global a los objetivos del Acuerdo de París. Cada año es elaborado por un equipo internacional que incluye a más de 130 científicos, y en esta ocasión, en 2025, el Global Carbon Budget es su vigésima edición.

"Está prácticamente agotado" el presupuesto de carbono para limitar el calentamiento global al objetivo de 1,5 °C -recomendado por los científicos del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático-, según el documento asimismo publicado en la revista Earth System Science Data.

En caso de mantenerse el actual ritmo de emisiones, el presupuesto de carbono disponible para limitar el calentamiento global a dichos niveles podría sobrepasarse antes de 2030. El crecimiento de emisiones en 2025 afecta a escala global a todos los combustibles: carbón (0,8 %), petróleo (1 %) y gas natural (1,3 %), según el documento.

En 2024 las emisiones fósiles globales crecieron también un 1,1 % respecto a 2023, lo que consolida "una tendencia ascendente" desde la recuperación pospandemia en 2021.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, en relación con el presupuesto global de carbono sobre emisiones antropogénicas totales de CO2 -sumando combustibles fósiles y cambio de uso del suelo- el informe desvela que también han crecido aunque a menor ritmo; en concreto, un 0,3 % anual en la última década, frente al 1,9 % de la anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El total emitido se prevé que alcance 42,2 gigatoneladas en 2025, según el informe.

En cuanto a la concentración de CO2 en la atmósfera, los niveles alcanzarán este año 425,7 partes por millón, un 52 % por encima de los preindustriales.

Por sectores, el transporte aéreo internacional destaca por haber aumentado las emisiones el 6,8 %, superando los niveles previos a la pandemia de la covid; en cuanto al marítimo, se ha mantenido estable.

En el informe han participado diversas instituciones. Con las emisiones de CO2 en aumento, mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C ya no es plausible", afirma Pierre Friedlingstein, del Global Systems Institute de la Universidad de Exeter y autor principal del informe.

El informe de este año, publicado junto a un nuevo artículo sobre sumideros de carbono e impacto climático en la revista Nature, desvela que "el cambio climático está reduciendo la capacidad de los sumideros naturales para absorber carbono".

Un 8 % del aumento de la concentración de CO2 desde 1960 se debe al deterioro de los sumideros naturales. "El debilitamiento de los sumideros de carbono es una señal de alarma y exige una acción urgente", según la profesora Corinne Le Quéré, de la Universidad de East Anglia (UEA).

El informe detalla la evolución de las emisiones por regiones y sectores. En China, se prevé un incremento del 0,4 % en 2025, un ritmo más lento que en años anteriores gracias al auge de las energías renovables y a una moderación en el consumo energético.

En India, las emisiones crecerán un 1,4 %, frenadas por un monzón temprano que ha reducido las necesidades de enfriamiento durante los meses más calurosos.

Por otra parte, tanto Estados Unidos como la Unión Europea habrán registrado un repunte -del 1,9 % y 0,4 %, respectivamente-, tras varios años de descensos; en la UE el bajo rendimiento hidroeléctrico y eólico por razones meteorológicas ha incrementado el uso del gas natural.

En Japón, las emisiones caerán un 2,2 % en 2025, gracias a la reactivación nuclear y la expansión solar, según las proyecciones del informe sobre presupuesto global de carbono.