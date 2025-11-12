Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en centro de datos de IA en norte de México

"Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León", escribió el gobernador en sus redes sociales.
Asimismo, García indicó que ha dado "instrucciones" a la Secretaría de Economía de Nuevo León para "crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia ARTIFICIAL para seguir atrayendo muchas MÁS empresas y grandes proyectos como éste".
Nvidia es actualmente una de las empresas líder en el sector de chips de IA y provee sus servicios a otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google o Amazon.
Es también la compañía más cotizada del mundo actualmente, con una capitalización bursátil de cerca de 5 billones de dólares.
