Panamá alerta a Costa Rica por brote de tos ferina en área indígena cercana a la frontera

"Tras la confirmación del brote de tos ferina, el Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá notificó a las autoridades de Costa Rica, debido a que estamos en la época de zafra, donde las familias Ngäbe Buglé se movilizan para realizar este trabajo" hacia ese vecino país, indicó un comunicado oficial.

Este brote activo de tos ferina fue confirmado el pasado 8 de noviembre por la cartera sanitaria, que este miércoles indicó que ya hay 16 casos confirmados de la enfermedad.

En su comunicado del sábado pasado, el Minsa informó de una defunción posiblemente asociada a la enfermedad en la comarca Ngäbe Buglé, donde permanecen suspendidas las clases.

"La persona fallecida, contacto estrecho de un caso confirmado, tenía antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de causa directa atribuible en investigación", indicó entonces la información oficial.

El Minsa sostuvo este miércoles que ha activado cuatro equipos de respuestas rápida para controlar el brote y evitar que se propague a otras comunidades, en un operativo en el que se está "atendiendo pacientes, identificando casos sospechosos, tomando muestras para análisis de laboratorio, aplicando vacunas y suministrando tratamientos quimioprofiláctico a los expuestos, relacionados con los 16 casos confirmados hasta la fecha".

Según la prensa local, un caso de tos ferina ya fue confirmado fuera de la comarca, en un hombre de 44 años residente en el área metropolitana.

La Ngäbe Buglé es la más populosa de las seis comarcas indígenas que tiene Panamá, al registrar una población de poco más de 212.000 habitantes, según datos del censo nacional de 2023. Como en el resto de estos territorios, la pobreza es alta, superando el 88 % según los datos disponibles.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la tos ferina como una enfermedad muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio, causada por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.

Hasta mayo de 2025 había 14.000 casos de tos ferina, 93 muertes por la enfermedad reportadas en siete países del continente americano, de acuerdo con la información más actualizada del ente sanitario regional.