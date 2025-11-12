Partido opositor venezolano VP advierte sobre paradero desconocido de activista detenido

A través de X, VP consideró que a González se le están "violando sus derechos humanos" y se encuentra, desde hace dos meses, en "desaparición forzada".

"Macario no ha cometido ningún delito. Solo es un docente que ha dedicado su vida a servir a Venezuela como exalcalde", aseguró la formación, que alertó que la vida del opositor "sigue en riesgo, ya que es un adulto mayor de 73 años que sufre de hipertensión".

Por otra parte, VP también denunció que su activista Luis Somaza -detenido el pasado 12 de febrero- se encuentra "aislado en una celda pequeña".

Asimismo, alertó que el opositor padece "hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica y dolorosa de la piel que produce nódulos que supuran sangre y pus bajo la piel".

VP exigió la liberación de González y de Somaza así como de todos los presos políticos, que son 884, de acuerdo a la ONG Foro Penal.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".