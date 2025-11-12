Partido venezolano denuncia uso de aplicación del Gobierno como "herramienta de represión"

En su cuenta de X, el partido consideró que, a través de esta aplicación, se pretende "aumentar la vigilancia y control ciudadano", ya que, añadió, "insta a vecinos a reportar" (hechos y presencia de personas no habituales en sus comunidades).

El pasado 20 de octubre, el presidente Nicolás Maduro pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo pueda reportar "todo lo que ve, todo lo que oye" las veinticuatro horas del día e indicó que se debe desarrollar dentro del sistema VenApp.

PJ aseguró que con la aplicación se "pide que informen sobre 'personas sospechosas', drones o conductas inespecíficas que puedan interpretarse como oposición" al Gobierno y se "activa así un sistema de informantes digitales".

Varias ONG, entre ellas VEsinFiltro, han considerado la aplicación como un "nuevo mecanismo de vigilancia" y han alertado sobre las "sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social".

El pasado 5 de noviembre, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó, en el quinto congreso de la formación, crear la "inteligencia social y comunal" en la que los vecinos reporten a aquellos que no sean conocidos en sus comunidades.

"Creación de inteligencia social y comunal, esos son los que saben: 'A mi comunidad llegó una persona aquí que nadie sabe quién es, no parece venezolano', alguien tiene que reportar eso", señaló entonces el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, en el último día del congreso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Estas propuestas se dan en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Maduro considera que es un intento para sacarlo del poder.