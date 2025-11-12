Representantes de 40 países debaten en Madrid sobre la igualdad de acceso a la justicia

El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó en la inauguración la necesidad de acelerar reformas profundas para una justicia moderna, ágil y centrada en la ciudadanía que permitan a los sistemas judiciales responder al ritmo de los cambios sociales.

El ministro advirtió del impacto de los nuevos desafíos globales, como la inteligencia artificial, la emergencia climática, la desigualdad y la polarización, y defendió la importancia de afrontarlos con reformas estructurales, planificación a largo plazo y cooperación internacional.

Bolaños presentó ante la comunidad internacional el proceso de modernización que España está desarrollando en el ámbito judicial.

El titular español destacó que pese a la calidad de las instituciones, estas permanecieron durante décadas ancladas en estructuras del siglo XIX, motivo por el que el Gobierno decidió impulsar una reforma profunda y sostenida en el tiempo.

Entre las principales medidas se encuentra la implantación de los tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales, para una organización más eficiente, con mejor uso de los recursos y menor tiempo de respuesta.

Bolaños también destacó la consolidación de la cultura del acuerdo extrajudicial, que facilita la resolución de conflictos de forma más rápida y satisfactoria, y el reconocimiento del derecho a un lenguaje claro en las resoluciones judiciales, apoyado en herramientas tecnológicas que adaptan los textos a la capacidad de comprensión de cada persona.

Las delegaciones participantes en este foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) compartirán experiencias sobre modernización institucional, digitalización, inteligencia artificial aplicada a la justicia, impacto en colectivos vulnerables y estrategias de evaluación y medición de resultados.

Trabajarán también en la definición de una hoja de ruta común que fortalezca el acceso igualitario a la justicia y amplíe la cooperación internacional.