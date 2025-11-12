Retiran de forma masiva fórmula de ByHeart en EEUU tras 15 casos de botulismo en bebés

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron el martes dos nuevos casos en Kentucky y Carolina del Norte, que se unen así a los detectados también en Arizona, California, Illinois, Minnessota, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Texas Pensilvania y el distrito de Columbia.

El CDC no ha reportado ningún fallecimiento hasta la fecha en relación con este brote.

La edad de los bebés enfermos oscila entre los dieciséis días y los cinco meses. Aproximadamente la mitad son niñas, de acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), publicado el martes.

"En los casos con información disponible sobre el inicio de la enfermedad, los síntomas comenzaron entre el 9 de agosto y el 10 de noviembre de 2025. Los 15 bebés fueron hospitalizados", indicó la FDA, que apuntó que todos los afectados consumieron la fórmula en polvo de ByHeart Whole Nutrition.

La empresa ya anunció la retirada voluntaria de dos lotes del producto el pasado sábado tras recibir una notificación de la FDA sobre una investigación en curso relacionada con el brote de botulismo infantil.

Dos días después, ByHeart anunció que, con la colaboración de la FDA, ampliaría la acción para sacar de los anaqueles todos los lotes de latas de fórmula y paquetes individuales a lo largo del país, "a pesar de que ningún producto ByHeart sin abrir ha dado positivo en las pruebas de esporas o toxina de Clostridium botulinum".

La aparición de la bacteria Clostridium botulinum en alimentos puede producir la toxina botulínica responsable del botulismo, considerada una enfermedad poco común, pero grave.