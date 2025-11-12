Rusia derriba 22 drones ucranianos sobre siete de sus regiones, incluida la de Moscú

Según el parte castrense, ochos de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre la región meridional de Rostov, fronteriza con Ucrania.

Los demás aparatos no tripulados fueron derribados en la regiones de Stávropol (cuatro), Oriol (tres), Briansk (tres), Tula (dos), Kaluga (uno) y Moscú (uno).

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó en Telegram de que el dron abatido en las proximidades de Moscú se dirigía hacia la ciudad.

Debido al ataque con drones, los aeropuertos de las ciudades de Vladikavkaz, Grozni y Kaluga suspendieron temporalmente sus operaciones para garantizar la seguridad de los vuelos.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.