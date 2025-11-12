Rusia y Birmania celebrarán ejercicios navales conjuntos los próximos días 13 y 14

"Un destacamento de buques de la Flota del Pacífico, compuesto por la fragata Mariscal Sháposhnikov, la corbeta Gremiashchi y el buque cisterna Boris Butoma, llegó al puerto de Thilawa en la República de la Unión de Myanmar (Birmania) para participar en el ejercicio naval Marumex-2025", se afirma en el comunicado.

Según la Armada rusa, el ejercicio naval conjunto, el tercero desde 2023, se efectuará en "la parte norte del mar de Andamán en período del 13 al 14 de noviembre".

El objetivo principal del ejercicio es "el desarrollo integral y el fortalecimiento de la cooperación naval, así como el desarrollo de la seguridad para el transporte marítimo civil y la actividad económica marítima en las regiones marítimas del Sudeste Asiático", se afirma en la nota de prensa.

El destacamento de buques de la Flota del Pacífico rusa zarpó de Vladivostok el 1 de octubre en una travesía de larga distancia para llevar a cabo misiones en la región de Asia-Pacífico y áreas de importancia estratégica.

Según datos oficiales, tras una modernización realizada hace varios años, la fragata Mariscal Sháposhnikov (anteriormente un gran buque antisubmarino) está equipada con misiles de crucero de largo alcance Kalibr.

El líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, visitó Rusia en varias ocasiones, la última en septiembre pasado, y también estuvo presente en el desfile militar en la plaza Roja de Moscú con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército soviético sobre la Alemania nazi.