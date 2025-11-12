Rusia y Corea del Norte firman un acuerdo de cooperación sobre medios de comunicación

"El acuerdo abre nuevas perspectivas para la ampliación de la asociación entre Rusia y Corea del Norte, creando la base para una cooperación profunda y mutuamente beneficiosa", señala el comunicado recogido por la agencia RIA Nóvosti.

El documento fue firmado por el Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, y el Comité de Información de la República Popular Democrática de Corea del Norte.

En el acto, que tuvo lugar el martes en la embajada norcoreana en la capital rusa, participaron el viceministro ruso de la citada cartera y el embajador del país asiático, Sin Hong-chol.

El acuerdo contempla el intercambio entre diferentes servicios de información y la organización de retransmisiones conjuntas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nota oficial añade que el acuerdo es un "paso importante" en la senda del fortalecimiento de la amistad y cooperación, y refleja el deseo de ambos países en aras de "una interacción constructiva en el terreno mediático".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han lanzado una campaña de persecución de la prensa independiente que llevó al cierre de cientos de medios y portales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, defiende lo que llama "periodismo patriótico", de forma que a día de hoy en este país no queda apenas ningún medio federal considerado crítico con el Kremlin.

Los medios independientes rusos que no tuvieron que desaparecer por falta de financiación sobreviven a duras penas en el exilio.