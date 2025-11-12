Temporal de lluvias obliga la evacuación de casi 3.000 personas en el este de Cuba

Estas evacuaciones se suman a las que provocó el paso del huracán hace dos semanas por la región más oriental, donde dejó 1,3 millones de desplazados y múltiples daños a viviendas y los servicios de telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

En la noche del martes unas 2.500 personas residentes en zonas bajas del municipio Sagua de Tánamo, en Holguín, se protegieron en casas de familiares y amigos, debido a que el río Sagua sobrepasó sus márgenes, según un informe del periódico local Ahora.

En Moa, otra localidad de Holguín, la subida del río Cabañas a más de tres metros sobre su cauce habitual ocasionó una inundación que obligó a proteger a más de 260 de sus habitantes.

Esta contingencia también ha afectado a la provincia vecina de Granma, donde la presa Bueycito, en la localidad de Buey Arriba, elevó considerablemente el nivel de agua por lo que fueron evacuadas 147 personas en centros estatales, según informó en redes sociales la presidenta del Consejo de Defensa de la región, Yudelkis Ortiz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Instituto de Meteorología ha informado que estas abundantes lluvias están asociadas a un frente frío que incide sobre el área, por lo que pronostica para las próximas horas la continuidad de nublados, chubascos y tormentas eléctricas.