Ucrania ataca una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol

“Se han registrado varias explosiones y un incendio en el perímetro del objetivo”, se lee en un comunicado castrense.

El Estado Mayor ha informado asimismo de otro ataque exitoso de las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra un depósito de munición en la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk.

Ucrania ataca prácticamente todos los días objetivos de la industria energética y militar rusa, en un intento de socavar la economía del enemigo y de degradar las capacidades de su Ejército.

Rusia lanza también a diario ataques similares contra la retaguardia ucraniana.

