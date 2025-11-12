Ucrania dice haber limpiado de infiltrados rusos siete kilómetros cuadrados en Pokrovsk

Kiev, 12 nov (EFE).- Las fuerzas ucranianas limpiaron de grupos de soldados infiltrados rusos durante la pasada semana 7,4 kilómetros cuadrados de la ciudad de Pokrovsk, según dijo este miércoles durante una nueva visita a ese frente de la región oriental de Donetsk el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.