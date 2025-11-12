Ultraderechista libertario Kaiser promete "mano dura y economía libre" para Chile

"Vamos a levantar a Chile de la situación en que lo han metido. Mano dura y economía libre, esa es la respuesta", dijo el diputado, de 49 años, en un masivo acto en el capitalino barrio de Providencia.

Con un discurso bronco y vociferante, Kaiser ha ido tomando impulso en las últimas semanas y podría convertirse, según algunos analistas, en una de las sorpresas de las elecciones del 16 de noviembre, en las que la izquierdista Jeannette Jara llega como favorita pero sin los votos suficientes como para asegurar la Presidencia en primera vuelta.

"Saquémosle las cadenas a Chile para que pueda desarrollarse y que el sueño de ser un país desarrollado no se quede en eso. ¡Libertad!", arengó el diputado, a quien distintos sondeos ubican en tercer o incluso segundo lugar, por encima del ultraderechista y antiguo aliado político José Antonio Kast.

Kaiser, que vivió varios años en Europa y ejerció distintas profesiones, era un desconocido hasta las protestas de 2019, cuando empezó a cosechar fama con su canal de Youtube.

Dos años después, logró un escaño en el Congreso con el Partido Republicano de Kast, al que terminó renunciando para crear su propio proyecto político y al que considera una extrema derecha "menos valiente".

"Este país no se está cayendo a pedazos, se está cayendo a balazos y va a volver a ser el país de los chilenos", aseguró en el cierre de campaña, donde prometió deportaciones masivas de migrantes en situación irregular.

"Un país no puede recibir mas de 2 millones de personas en 7 y 8 años. La gente que entró legal no tiene nada que temer, pero la gente que entró por la ventana se tiene que ir por la puerta", añadió.

También prometió reformar el Poder Judicial y la Fiscalía y sacar a Chile de algunos tratados internacionales que "ponen límites a la soberanía nacional".

Aunque la campaña acaba oficialmente el jueves, Jara y Kast celebraron sus cierres el martes, mientras que mañana lo hará la representante de la derecha tradicional, Evevlyn Matthei, a quien las encuestas también sitúan cerca de Kaiser.

Para Luis, trabajador en una fábrica de 59 años, Kaiser es el candidato "más honesto, más valiente y el más coherente con las necesidades de Chile", dijo a EFE entre una multitud con banderas chilenas y cánticos como "Chile es y será un país en libertad".

"Representa una derecha nueva que quiere enfrentar a esta casta política que lleva tantos años llenándose los bolsillos a costa de los chilenos", subrayó a EFE Constanza Muñoz, otras asistente al acto, de 28 años.

Además de las presidenciales para elegir al sucesor del progresista Gabriel Boric, Chile celebrará elecciones parlamentarias el domingo para escoger a la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado.