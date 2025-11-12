Un avión de la australiana Qantas realiza aterrizaje de emergencia por humo en la cabina

En la aeronave viajaban tres políticos del Partido Liberal (Liberal Party of Australia), del bloque centroderecha del país, que se dirigían a la capital australiana para asistir a unas reuniones sobre cambio climático, según informó la cadena pública australiana ABC.

Según dijo un portavoz de dicha formación a ABC, se trataba del diputado de Australia Meridional, Tony Pasin, y los senadores Leah Blyth y Andrew McLachlan.

El vuelo QF1972, un Embraer E190, despegó hacia las 6:10 hora local (19:40 GMT del martes) y dio media vuelta minutos después, cuando la tripulación percibió olor a humo. El capitán emitió una señal "PAN", que indica una situación urgente, y solicitó prioridad para aterrizar, indicó la compañía.

"El avión aterrizó sin incidentes y nuestros ingenieros revisarán el aparato durante el día", señaló un portavoz de la empresa, que precisó que todos los pasajeros embarcaron posteriormente en otro vuelo con destino a Camberra.

Una de las pasajeras explicó a ABC que poco después del despegue el humo blanco llenó parcialmente la cabina, aunque destacó la calma y el profesionalismo de la tripulación.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aterrizaje fue seguido por unidades de emergencia como medida de precaución.