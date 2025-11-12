Un investigador español plantea reformar la COP para "transformar promesas en acciones"

El artículo, titulado 'La COP del clima debe evolucionar para convertir las promesas en acciones' y difundido institucionalmente por el CSIC, aboga por aplicar tres reformas "esenciales para mejorar la eficacia del régimen climático multilateral", la primera de las cuales es una "evaluación transparente e independiente" de los objetivos de mitigación para integrar la evidencia científica y reforzar la rendición de cuentas.