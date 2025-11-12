Xi Jinping recibe a los reyes de España en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo

Tras la llegada de Felipe VI y la reina Letizia junto a Xi Jinping y Peng Liyuan, han saludado a la delegación china y a la española de la que forman parte también los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo, y a la que han asistido un centenar de niños con ramos de flores.

Felipe VI y el presidente Xi Jinping han ocupado su lugar en el podio en la plaza, adornada con flores rojas y amarillas, donde se han escuchado los himnos nacionales de ambos países y se han dirigido a la formación militar.

Ambos jefes de Estado han pasado revista a las tropas, una guardia de honor formada por los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y una unidad de mujeres, mientras que los niños han saltado y gritado "bienvenidos".

Tras el desfile, los reyes, el presidente chino y su mujer han accedido al palacio del Pueblo para posar para la foto oficial para dar comienzo a continuación al encuentro oficial.

