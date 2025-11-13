Aitana gana su primer Latin Grammy a mejor diseño de empaque por 'Cuarto azul'

"Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón y a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante en su discurso de agradecimiento tras recoger el gramófono dorado.

"Muchas gracias por este momento, porque no me lo creo", agregó.

'Cuarto azul' representa el cuarto álbum de estudio de Aitana, lanzado el 30 de mayo de 2025 y cuenta con la colaboración de la participación de Jay Wheeler, Ela Taubert, Barry B, Myke Towers, Kenia Os, y Fangoria.

Se trata de uno de sus proyectos más personales que explora temas como el desamor, la depresión y la ansiedad.

Los premios más prestigiosos de la música latina comenzaron este jueves otorgando los galardones en las categorías secundarias.

La gala principal se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.