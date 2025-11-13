Alemania aprueba adquisiciones militares por valor de 3.850 millones de euros

Entre las adquisiciones de equipamiento figura, entre otros, la compra de veinte helicópteros de combate ligeros, misiles guiados para el sistema de defensa antiaérea IRIS-T SLM, equipos de camuflaje y 100.000 dispositivos de visión nocturna.

"De este modo, este año ya se han puesto en marcha 62 grandes proyectos con un valor total de más de 31.000 millones de euros a través del Parlamento", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Dicho texto ministerial informó igualmente de que la Comisión de Presupuestos del 'Bundestag' acordó la versión preliminar del presupuesto de Defensa para 2026 con un montante total de 108.000 millones de euros, unas cuentas aún dependientes de la aprobación de los presupuestos del próximo año.