Beneficio neto de Ecopetrol creció 42 % en tercer trimestre, hasta 692 millones de dólares

Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la ganancia neta fue de 7,5 billones de pesos (unos 1.997 millones de dólares), un 32 % menos frente al periodo enero-septiembre de 2024.

Según Ecopetrol, "el 76 % de esa caída se explica por factores de mercado externos al Grupo Ecopetrol, principalmente la reducción del precio del Brent (-15 %)", así como por "bloqueos y daños en infraestructura" y por "efectos tributarios y ajustes tarifarios" en ISA, la empresa de interconexión eléctrica del grupo.

"Los resultados financieros reflejan la importancia de nuestra estrategia de diversificación del mercado y del portafolio, además de la búsqueda de sinergias y eficiencias en la integración del negocio de hidrocarburos", manifestó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la carta de presentación de los resultados.

El resultado bruto de explotación (ebitda) del tercer trimestre fue de 12,3 billones de pesos (unos 3.284 millones de dólares), lo que supone una bajada del 11,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

El ebitda hasta septiembre sumó 36,7 billones de pesos (unos 9.782 millones de dólares), una caída del 13,1 % en comparación con el periodo enero-septiembre del año anterior.

"Durante los nueve meses del año, hemos concentrado esfuerzos en fortalecer la operación del negocio tradicional, mantener una rigurosa disciplina de capital y avanzar, generando valor sostenible en la consolidación de proyectos estratégicos para la transición y la seguridad energética del país", agregó Roa.

Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, agregó que continúa "con una sólida posición financiera" y al corte del tercer trimestre el saldo de la deuda en el balance se situó "en 114,3 billones de pesos, equivalentes a 29.124 millones de dólares", lo que incluye a ISA "con una participación de 8.736 millones de dólares".

La petrolera adquirió en agosto de 2021 el control de ISA al comprar el 51 % de las acciones en circulación de esa empresa, incorporada después al Grupo Ecopetrol.

Ecopetrol destacó además que su producción de hidrocarburos en el tercer trimestre fue en promedio de 751.000 barriles de petróleo equivalentes diarios (kbped), "impulsada por campos clave en Colombia como Caño Sur, CPO-09 y el Permian en los Estados Unidos".

"En exploración, hemos avanzado mejor a lo planeado en lo que va del 2025; alcanzamos 10 pozos perforados, ocho con inversión del Grupo Ecopetrol, dos bajo la modalidad de solo riesgo por parte de nuestros socios y tres en proceso de perforación, lo cual fortalece el potencial gasífero del país", añadió el balance.